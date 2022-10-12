Гороскоп Козерог на 12 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 12 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 12.10.2022



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам чаще доверять своему чутью. Не стоит браться в этот день за сложные дела, предпочтительнее отдых и свободные занятия. Если вы столкнулись с запретом, неудачей или отсрочкой, в качестве утешения можно поискать способ ненадолго уйти от проблем. Особенно хорошо подходит для расслабления вечер, в это время хорошо послушать музыку или погрузиться в виртуальный мир (Rambler/гороскопы).