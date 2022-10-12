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Гороскоп Стрелец на 12 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 12 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Самый точный гороскоп на 12.10.2022

Стрелец

Внимание Стрельцов вплоть до ночи могут поглощать рутинные дела, в которых идут плановые или неожиданные перемены. Не рекомендуется назначать на этот день важные мероприятия и новые начинания, включая совместные: велика вероятность столкнуться с непредвиденным ходом событий, непрочной и непредсказуемой материальной базой. Могут не действовать расчеты, часть результатов будет достигнута интуитивно (Rambler/гороскопы).









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