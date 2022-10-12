Гороскоп Рыбы на 12 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 12 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 12.10.2022



Рыбы



Сегодня интуиция скажет Рыбам гораздо больше, чем открытая информация. Им стоит прислушаться к ней, если они хотят разобраться в истинной подоплеке событий. Важными делами в этот день лучше не заниматься. Не рекомендуются совещания на сложные темы, утомительные поездки и энергозатратные работы, включая домашние. Свободный режим или полный отдых позволит набраться сил перед завтрашними событиями (Rambler/гороскопы).