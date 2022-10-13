Гороскоп Дева на 13 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 13 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Дева.



Самый точный гороскоп на 13.10.2022



Дева



Сегодня на первом плане у Дев могут оказаться деловые контакты. Возможно совещание с подчиненными или партнерами, не исключен тесный контакт с руководством. Подходящий момент для согласования документации и обсуждения материального аспекта работы - например, оплаты услуг или возмещения служебных расходов. Также этот день подходит для собеседований, собраний и для посещения различных инстанций (Rambler/гороскопы).