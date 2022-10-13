Гороскоп Козерог на 13 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 13 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 13.10.2022



Козерог



Козерогам звезды подсказывают, что сегодня многое решают оперативные контакты и осведомленность. Желательно теснее общаться с коллегами, подчиненными, начальством, партнерами, учреждениями и сервисами. Также это хороший день для плотной работы с документами, текстами и обучающими материалами. Удачный момент для согласований, совещаний, изучения служебной корреспонденции, информационных поисков (Rambler/гороскопы).