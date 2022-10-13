Гороскоп Рыбы на 13 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 13 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 13.10.2022



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам быть одновременно общительными и осторожными, а также стараться из любой ситуации извлекать для себя урок. Этот день может потребовать тесного контакта с другими людьми, гибкой подстройки под чужие нужды или активного включения в общую суету, что для многих Рыб будет некомфортно и даже небезопасно. В такой обстановке нежелательны начинания, не стоит откровенничать (Rambler/гороскопы).