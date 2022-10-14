Гороскоп Козерог на 14 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 14 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 14.10.2022



Козерог



Сегодня звезды навяжут Козерогам срочные хлопоты, но вместе с поводом для суеты создадут и условия для эффективной приятной работы. Не будет проблем с мобильностью, поиском толкового помощника или нужного инструмента. Возможен шаг в карьере. Несмотря на организованность, возможны отдельные просчеты и недоразумения. Чтобы свести к минимуму погрешности, важно не отступать от инструкций и шаблонов (Rambler/гороскопы).