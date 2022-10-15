Гороскоп Близнецы на 15 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 15 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 15.10.2022



Близнецы



Сегодня пик активности Близнецов придется на утро - при этом их действия не всегда будут конструктивными, а результаты усилий могут быть ошибочными, вредными для их здоровья или карьеры. Вероятна нервозность. Есть риск утратить верные ориентиры, взять ложный курс и зайти в тупик. В конце этого дня не исключен всплеск аппетита, щедрости или покупательской расточительности под влиянием эмоций (Rambler/гороскопы).