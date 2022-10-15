Гороскоп Весы на 15 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 15 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 15.10.2022



Весы



Сегодня Весы чувствуют себя менее комфортно. Возрастает риск небрежности или обмана при оказании срочных услуг, в путешествиях, в делах с иностранцами или иногородними. Возможен выход за надежные понятные рамки планов и правил. Может не помочь самый безотказный аргумент - например, личное обаяние. Ближе к ночи может появиться повод для переживаний или трат, ностальгия или потребность в протекции (Rambler/гороскопы).