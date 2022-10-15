Гороскоп Козерог на 15 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 15 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 15.10.2022



Козерог



Сегодня Козерогам лучше свернуть несрочную часть дел, а в неотложных хлопотах стать аккуратнее. Возрастает риск неудач и суеты при попытке устроиться на работу, найти помощника, получить экспресс-услугу или техническую поддержку. Возможны мелкие травмы, поломки, проблемы у питомцев. В конце дня желательно помнить, что от сильных эмоций и добрых намерений один шаг до разногласий, особенно в семье (Rambler/гороскопы).