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Гороскоп Стрелец на 15 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 15 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Самый точный гороскоп на 15.10.2022

Стрелец

Стрельцам стоит помнить, что в эти сутки любая ситуация способна повернуться к ним неблагоприятной «мутной» стороной. На поверхность могут всплыть тайные подробности, давние иллюзии, детали неблаговидной подоплеки прошлых событий. Не спешите доверять малознакомым людям, особенно если они обещают некие золотые горы. Лучше свернуть на время вчерашнее сотрудничество, даже если оно было успешным (Rambler/гороскопы).









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