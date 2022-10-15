Гороскоп Рыбы на 15 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 15 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 15.10.2022



Рыбы



Рыбам звезды подсказывают, что сегодня неблагоприятные для них тенденции набирают силу, и советуют им минимизировать суету. Велика вероятность стать жертвой обмана или самообмана, получить травму по неосторожности, создать повод для хаоса в быту или для разлада в семье. Не стоит выбирать жилье и вселяться в него, а также покупать машину. Вечер может принести подъем чувств или новые расходы (Rambler/гороскопы).