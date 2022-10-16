Гороскоп Весы на 16 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 16 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 16.10.2022



Весы



Сегодня звезды советуют Весам удвоить внимание к произносимым словам: собственная или чужая эмоциональность способна исказить их смысл или заставить разговор свернуть в весьма коварное русло, где ждут психологические ловушки. Нежелательно выбирать эти сутки для выступлений, публикаций, обсуждения щекотливых семейных тем. Неудачное собеседование или совещание может нанести скрытый вред карьере (Rambler/гороскопы).