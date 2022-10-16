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Гороскоп Скорпион на 16 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 16 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 16.10.2022

Скорпион

Этот день дарит Скорпионам вдохновляющий эмоциональный фон, но не обещает им полной ясности и абсолютного комфорта. Те или иные детали могут сбивать их с курса, лишать внутреннего душевного равновесия или четких внешних ориентиров. Возможны неоднозначные новости издалека, затрудняющие финансовый, эстетический или моральный выбор. Не лучший момент для начала путешествия, разговора, судебного дела (Rambler/гороскопы).









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