Гороскоп Козерог на 16 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 16 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 16.10.2022



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам стать дипломатичнее и проявить больше чуткости в адрес своих собеседников. Это поможет им и в деловых ситуациях, и в общении частного характера. В то же время не стоит возлагать на этот метод завышенные надежды: он может не спасти от неловких двойственных ситуаций и роковых просчетов. По возможности на этот день лучше не планировать важные разговоры и визиты (Rambler/гороскопы).