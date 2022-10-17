Гороскоп Телец на 17 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 17 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 17.10.2022



Телец



Сегодня Тельцам желательно ладить с представителями своего ближайшего окружения. По возможности, звезды советуют разделить семейные и внешние контакты, иначе возрастет уровень психологического дискомфорта. Не стоит просить об услуге своих близких, например, членов семьи или соседей: в нагрузку к помощи можно получить ненужные переживания или дополнительные хлопоты, «не прописанные в договоре» (Rambler/гороскопы).