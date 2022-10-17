Гороскоп Близнецы на 17 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 17 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 17.10.2022



Близнецы



Сегодня у Близнецов не все гладко в финансовых делах, в доме и в личной жизни. День создает почву для проблем при покупках и сделках, при выборе и вручении подарков, получении выигрышей и призов, уплате налогов, а также при попытке монетизировать свои таланты и адекватно выразить свои интимные чувства. Это не лучший момент для новых покупок и вложений, для сближения с новым объектом симпатий (Rambler/гороскопы).