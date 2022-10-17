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Гороскоп Рак на 17 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 17 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.

Самый точный гороскоп на 17.10.2022

Рак

Ракам стоит помнить, что сегодня они легко оказываются жертвами своих собственных эмоций, вредных привычек, навязчивых желаний или случайных капризов. Поддавшись им, они способны испортить свои отношения с партнерами или близкими людьми. Важно отличать свои фантомные желания от истинных нужд. Не лучший день для крупной покупки для себя или в дом, для важного решения или ответственного разговора (Rambler/гороскопы).









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