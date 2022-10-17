Гороскоп Весы на 17 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 17 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 17.10.2022



Весы



Сегодня личные таланты и достоинства Весов могут войти в противоречие с требованиями момента. Обстоятельства могут вынудить их временно изменить своему имиджу и вкусам, потребовать следования традициям вместо верности собственной индивидуальности. Не слишком удачны покупки. Это не лучший день для важного выступления, особенно дебютного, для заключения значимого союза и для вступления в должность (Rambler/гороскопы).