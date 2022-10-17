Гороскоп Козерог на 17 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 17 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 17.10.2022



Козерог



Козерогам стоит помнить, что этот день подчеркивает сложные стороны важных для них персональных отношений. Это могут быть принципиальные деловые разногласия, идейные размолвки, несовпадения привычек, финансовые и эстетические противоречия, правовые претензии или семейные счеты. «Люди напротив» могут быть излишне эмоциональны и недостаточно объективны. Важно беречь гармонию и равновесие интересов (Rambler/гороскопы).