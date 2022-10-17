Гороскоп Рыбы на 17 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 17 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 17.10.2022



Рыбы



Этот день Рыбам лучше использовать для свободного творчества - или для занятий, где ценно их бурное воображение. Попытка заняться скучной рутиной по стандартной программе может привести к разочарованию в себе или в другом человеке. Не исключены любовные или иные болезненные переживания, порой по ложным поводам. Есть риск финансовых просчетов и ошибок в делах, связанных с собственностью на жилье (Rambler/гороскопы).