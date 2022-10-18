Гороскоп Телец на 18 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 18 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 18.10.2022



Телец



Сегодня звезды советуют Тельцам уделить чуть больше внимания своему дому. Это может быть как дополнительное время, посвященное общению с домочадцами, так и забота о жилье и недвижимости, включая зарубежную. Этот день особенно хорош для нерядовых хлопот - например, вызванных подготовкой к домашнему празднику или приему гостей, созданием игровой площадки, креативной мастерской или места для отдыха (Rambler/гороскопы).