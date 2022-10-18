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Гороскоп Скорпион на 18 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 18 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Самый точный гороскоп на 18.10.2022

Скорпион

Этот день даст Скорпионам неплохие возможности, если они станут целеустремленными и подчинят все свои разрозненные навыки одной задаче. Им важно не просто заявить о себе, а кому-то «пригодиться» и впечатлить своими способностями нужных людей - например, потенциальных клиентов, публику или работодателя. В этом случае выше шансы удержать позиции, выиграть кастинг или остаться в списке претендентов (Rambler/гороскопы).









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