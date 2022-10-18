Гороскоп Козерог на 18 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 18 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 18.10.2022



Козерог



День дает Козерогам энергию для выполнения нерядовых задач и может побудить к излишней предприимчивости. Многие Козероги способны взяться за не свойственные им инструменты или разруливание проблемы, превышающее их обычный предел сил. Звезды советуют не откладывать порыв, но рассчитывать свои возможности - тогда есть шанс найти остроумное решение и продвинуться на первом этапе глобального плана (Rambler/гороскопы).