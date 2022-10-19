Гороскоп Козерог на 19 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 19 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 19.10.2022



Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам доводить до конца начатое, но избегать новых стартов в любой сфере. Особенно чреваты попытки начать проект на регулярной стандартной основе: велика вероятность того, что вместо стабильного дохода он окажется источником постоянного беспокойства и периодических сюрпризов. События этих суток могут стать генератором ярких эмоций и заставить пройти через авантюру (Rambler/гороскопы).