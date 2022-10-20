Гороскоп Телец на 20 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 20.10.2022



Телец



Тельцам стоит начать работу утром, если они намерены довести до конца свои вчерашние хлопоты. Не сбавлять взятый накануне темп и держать поток вдохновения особенно важно, если дело требует повышенной самоотдачи или творческой мотивации. Ставить себе новые задачи разумнее вечером: в это время возможен спад энергии, зато возрастет внимание к деталям, помогающее избежать грубых ошибок на старте (Rambler/гороскопы).