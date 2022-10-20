Гороскоп Лев на 20 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 20.10.2022



Лев



Сегодня для Львов наиболее продуктивна и гармонична первая половина суток. В это время они могут продолжить интересные им занятия, а также удовлетворить свое чувство прекрасного, пообщаться с приятными людьми из своего окружения или заняться своим имиджем - например, посетить салон красоты. Звезды советуют им поторопиться, так как с приходом вечера удачное стечение обстоятельств может исчезнуть (Rambler/гороскопы).