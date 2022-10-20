Гороскоп Козерог на 20 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 20 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 20.10.2022



Козерог



Для Козерогов этот день может начаться с напряженной творческой работы, продолжения рискованной авантюры или дополнительного всплеска ярких переживаний. Не исключено излишнее упрямство в погоне за желаемым. Нужный результат может достаться с трудом. Важно направить силы туда, где усилия и жертвы окупятся. С наступлением вечера страсти утихнут, лишнюю активность в конце дня желательно свернуть (Rambler/гороскопы).