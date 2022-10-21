Гороскоп Овен на 21 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Самый точный гороскоп на 21.10.2022



Овен



Сегодня звезды советуют Овнам взять перерыв в творчестве и отложить необдуманные начинания. Также не стоит планировать на эти сутки полный отдых. На первый план могут выйти повседневные практические заботы: вопросы здоровья, тонкости сотрудничества с другими людьми, детали сервиса и техподдержки, контакты с коллегами и подчиненными, офисные будни, мелочи быта, насущные нужды домашних питомцев (Rambler/гороскопы).