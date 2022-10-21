Гороскоп Телец на 21 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 21.10.2022



Телец



Сегодня Тельцам не все ясно, но их не раз выручит природная практичность. Еще одной выигрышной стороной представителей этого знака станет нестандартное мышление, дополненное дотошностью. Они будут задавать себе правильные вопросы и интуитивно находить на них верные ответы. От них не ускользнут детали, не очевидные их окружению. У многих Тельцов будут дружеские отношения с помощниками и детьми (Rambler/гороскопы).