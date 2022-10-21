Гороскоп Лев на 21 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 21.10.2022



Лев



В этот день внимание Львов приковывают практические мелочи жизни. Звезды советуют им отдать дань требованию момента, но не погружаться в рутинные дела целиком, иначе они рискуют упустить хороший шанс или пропустить важный для себя момент - например, поворотное событие в близком кругу или в партнерских отношениях. Стоит исключить из повестки дня крупные дела и быть внимательнее в мелких хлопотах (Rambler/гороскопы).