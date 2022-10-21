Гороскоп Весы на 21 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 21.10.2022



Весы



Сегодня Весам важно контролировать обстановку, не выходя при этом на передний план и не привлекая внимания к своим тайным слабостям. Владеть ситуацией им особенно важно, если речь идет о любви, браке или финансовых вопросах. Назревающие новые тенденции могут лишить их недавнего комфорта или статуса, а с ним и прежней уверенности в себе. Также в эти сутки стоит уделить внимание нюансам здоровья (Rambler/гороскопы).