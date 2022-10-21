Гороскоп Козерог на 21 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 21.10.2022



Козерог



Сегодня у Козерогов хорошо работает чутье, природная практичность часто подсказывает им дельные вещи в сомнительных ситуациях. Они внимательны к деталям, могут сделать небольшое оригинальное открытие. И все же они не застрахованы полностью от мелких ошибок и осложнений. Звезды советуют им тщательнее проверять все нужные данные, включая медицинские, не полагаясь на свою память или на чужие слова (Rambler/гороскопы).