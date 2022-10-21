Гороскоп Стрелец на 21 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 21.10.2022



Стрелец



Сегодня звезды советуют Стрельцам забыть о полной свободе действий, поставить на первое место служебные обязанности или профессиональный долг. В некоторых случаях придется ориентироваться на текущие домашние нужды или на состояние здоровья. Одна из главных задач дня - выбор гибкой предусмотрительной тактики, позволяющей избежать обострения отношений, сомнительных ситуаций и нечестной конкуренции (Rambler/гороскопы).