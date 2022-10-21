Гороскоп Рыбы на 21 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 21 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 21.10.2022



Рыбы



Сегодня Рыбам стоит быть более чуткими к окружающей обстановке и чужим мотивам. Важно избегать и беспечности, и чрезмерной мнительности. Даже в дружелюбной среде с минимальными «возмущающими факторами» и основаниями для подозрений желательно сохранять долю осторожности и действовать гибко. Звезды рекомендуют повременить с заключением договора, активным сотрудничеством, вступлением в конкуренцию (Rambler/гороскопы).