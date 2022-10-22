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Гороскоп Овен на 22 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 22 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Самый точный гороскоп на 22.10.2022

Овен

В этот день Овнам пригодятся такие качества, как дотошность, аккуратность и исполнительность. На повестке вплоть до ночи могут оставаться повседневные хлопоты, темы работы, лечения болезней, чистки, уборки, получения ремонтных или других мелких услуг, выполнения тех или иных пунктов партнерского договора. Не все работы будут доведены до конца. Велика вероятность суеты, разъездов и локальных ссор (Rambler/гороскопы).









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