Гороскоп Близнецы на 22 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 22.10.2022



Близнецы



Домашние, служебные и другие заботы этого дня дадут Близнецам повод нервничать - но им стоит помнить, что часто они сами создают вокруг себя напряженные ситуации. Звезды советуют направить свою энергию не на ссоры, а на мелкий креатив, повод для которого найдется даже в рутинных делах. Нужна аккуратность в любых работах. Возрастает риск недомоганий и травм. Часть дел принимает затяжной характер (Rambler/гороскопы).