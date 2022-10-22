Гороскоп Лев на 22 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 22.10.2022



Лев



Сегодня Львам не стоит игнорировать мелкие насущные задачи, диктуемые текущей ситуацией - но одновременно им будет важно следить и за общим ходом событий. Многим представителям знака в эти сутки придется делить свое внимание между рутинными повседневными хлопотами и надвигающимся ответственным моментом в своей частной жизни - например, в своем брачном союзе, семейном кругу или жилищной истории (Rambler/гороскопы).