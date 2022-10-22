Гороскоп Козерог на 22 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 22.10.2022



Козерог



Сегодня Козерогам стоит остерегаться путаницы в дороге и в общении, а также в любых проводимых работах и процедурах. Велика вероятность мелких осложнений в ходе лечения, ремонта, поиска работы и получения услуг. Может появиться недоверие или вернуться скрытая напряженность в общении с отдельной группой людей - например, с приезжими. Назрела перемена в значимых отношениях и карьерных перспективах (Rambler/гороскопы).