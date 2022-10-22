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Гороскоп Стрелец на 22 октября 2022. Самый точный гороскоп


Гороскоп на 22 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.

Самый точный гороскоп на 22.10.2022

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно грамотно вести свои текущие дела, избегая знакомых ловушек. В этот день возрастает вероятность обострения отношений, из-за которого может явно или скрыто пострадать бизнес, карьера, социальный рейтинг или домашняя обстановка. Есть риск возврата интриг или нечестной конкуренции. Не стоит начинать в этот день сотрудничество, включаться в дискуссию или вступать в должность (Rambler/гороскопы).









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