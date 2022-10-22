Гороскоп Рыбы на 22 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 22 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 22.10.2022



Рыбы



Сегодня Рыбам стоит аккуратнее выстраивать свои отношения с людьми. Это касается и деловых, и близких связей, имеет значение и в случайных, и в регулярных контактах. День создает предпосылки для возврата былого соперничества и мелкой мстительности. Избегая ситуаций, втягивающих в старые интриги, желательно не создавать при этом причин для новых. Опасно поддаваться на провокации и прибегать к ним (Rambler/гороскопы).