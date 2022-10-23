Гороскоп Телец на 23 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 23.10.2022



Телец



Тельцам сегодня лучше не пропускать новые ноты в поведении и имидже важных для них людей и стараться ладить с ними. Не исключено, что значимое лицо - например, ваш партнер, помощник, клиент, конкурент, друг, начальник или кредитор - начнет ждать к себе особого внимания. Возможно, этим лицом станет женщина. Может появиться тенденция к зависимости от этого человека. Важно думать о своей репутации (Rambler/гороскопы).