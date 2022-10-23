Гороскоп Близнецы на 23 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 23.10.2022



Близнецы



Сегодня у Близнецов есть шанс интересно провести время в хорошей компании или за приятным хобби, в дороге или за любимой игрой. Однако им придется думать не только о творчестве или развлечениях, но и других вещах - например, о работе, самочувствии или нуждах своих подопечных. Особого внимания к себе может начать требовать помощник, коллега, ребенок, питомец. Возможны перемены в личных отношениях (Rambler/гороскопы).