Гороскоп Лев на 23 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 23.10.2022



Лев



Сегодня Львам желательно найти время для поддержки внешних отношений, даже если они стали чуть менее приятными. Основное внимание звезды советуют уделить частной жизни: она начинает требовать повышенной заботы либо личного присутствия. Может возрасти зависимость от родителей или близкой родни, от жилищных обстоятельств или семейных тайн. Возможно, встанет вопрос о гражданстве или о наследстве (Rambler/гороскопы).