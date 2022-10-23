Гороскоп Весы на 23 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 23.10.2022



Весы



Сегодня на первом месте у Весов собственные потребности, однако они тесно связаны с нуждами других людей: партнеров, посредников в делах, целевой аудитории. Даже если обстоятельства меняются, приходится поддерживать диалог, следить за балансом интересов, отчитываться о своих решениях или об изменившемся положении - например, материальном. Может появиться зависимость от коллективных ресурсов (Rambler/гороскопы).