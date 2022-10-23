Гороскоп Скорпион на 23 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 23.10.2022



Скорпион



Скорпионам этот день открывает новые личные возможности, но им не стоит открыто ими бравировать и делать ставку на внешние эффекты. Желательно сохранить приватный режим общения, а также держать в секрете свои текущие дела и посвящать в них только нужных людей. Растущая личная яркость и заметность не всегда будет благом. Не во всех ситуациях стоит пускать в ход свою привлекательность или таланты (Rambler/гороскопы).