Гороскоп Козерог на 23 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 23.10.2022



Козерог



Сегодня Козерогам желательно поддерживать партнерские и профессиональные связи, не избегать официальных контактов, не пропускать деловые встречи и семейные совещания. Новая ситуация может потребовать уточнений в договоре, принести перемены в карьере, материальных делах, дружбе или в личных симпатиях. В игру может вступить новое или знакомое лицо. Возможно, будет шанс повлиять на ситуацию лично (Rambler/гороскопы).