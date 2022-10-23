Гороскоп Стрелец на 23 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Самый точный гороскоп на 23.10.2022



Стрелец



Стрельцам стоит пользоваться возможностями этого дня, если они хотят поддержать свои социальные контакты - например, дружеские или профессиональные. Однако им придется учитывать изменившиеся условия, в которых протекает такое общение. В разговорах может возрасти доля сомнения или недоверия (особенно если для этого имелись предпосылки в прошлом). Не исключено, что теперь придется что-то скрывать (Rambler/гороскопы).