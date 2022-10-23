Гороскоп Рыбы на 23 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 23 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 23.10.2022



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам не бояться обсуждать или исследовать неоднозначные болезненные темы. Новые обстоятельства дают моральную или материальную поддержку, напоминают о правильных ориентирах и помогают поверить в лучшее, даже если сейчас не все идет гладко. События этого дня смягчат тревогу, добавят уверенности в финансовых и любовных делах, в партнерских отношениях и юридических вопросах (Rambler/гороскопы).