Гороскоп Скорпион на 24 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 24 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 24.10.2022



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам следовать устоявшемуся порядку вещей, ничего в нем не меняя принципиально. Желательно придерживаться имеющихся договоренностей, даже если вам отведена в них подчиненная или нелюбимая роль. Также рекомендуется с особой строгостью следовать букве закона. День подходит для приватных совещаний, вынужденных командировок, работы над совместными планами и отчетами (Rambler/гороскопы).